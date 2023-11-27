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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ramiz Akar  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Özalper ve Mullakasım mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını üzüntüyle takip etti.​​​​​​​

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