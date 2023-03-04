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Yaşam, Asrın felaketi

Karabüklü kadınlar kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedelere kıyafet dikiyor

Karabük'te kadın kursiyerler, kendi imkanlarıyla aldıkların kumaşlardan eşofman takımı dikerek 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderiyor.

Orhan Kuzu   | 04.03.2023
Karabüklü kadınlar kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedelere kıyafet dikiyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Eflani ilçesindeki Şehit Hasan Yılmaz Halk Eğitim Merkezi'ndeki 14 kadın kursiyer, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için harekete geçti.

Kadınlar, kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlarla depremzedeler için eşofman takımı dikmeye başladı.

Giyim öğretmeni Özlem Meydan, AA muhabirine, kursiyerlerle depremin ilk günlerinden itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

Meydan, 14 kursiyerle kendi imkanlarıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şu anda çocuk giyimi üzerine üretim yapıyoruz. Yaklaşık 40 eşofman takımı diktik. Üretimlerimiz devam ediyor. Alt üst ayrı takımlar da dikmekteyiz. Kursiyerlerime çok teşekkür ediyorum, ellerinden gelen çabayı gösterdiler." dedi.

Ürünleri paketleyip Eflani Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiklerini aktaran Meydan, haftalık olarak deprem bölgesine gönderim yapıldığını anlattı.

Kursiyer Emine Gedik de depremzedelere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kursiyerler olarak bir araya geldik ve kumaşları kendimiz temin ettik. Elimizden geldiğince çocuk kıyafeti dikip depremzedelere gönderdik. Elimizden gelen bu, keşke daha fazlası gelse. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

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