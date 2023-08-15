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Gündem, Asrın felaketi

Afşin'deki konteyner kentlerde klima kurulumu tamamlandı

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde afetzedelerin yaşamını sürdürdüğü konteyner kentlere klima takma çalışmaları tamamlandı.

Sinan Doruk  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Afşin'deki konteyner kentlerde klima kurulumu tamamlandı Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Depremlerin ardından Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent ve Fidanlık Konteyner Kent'teki 1176 konteynerin tamamına AFAD ve Afşin Kaymakamlığı koordinesinde klima takıldı.

Depremzede 75 yaşındaki Bilal Çetinkaya, AA muhabirine, depremlerin ardından evlerinin hasar aldığını ardından konteyner kente yerleştirildiklerini söyledi.

Çetinkaya, "Devletimiz sağ olsun eşim ve beni buraya yerleştirdi. Havalar çok sıcak gidiyor, klima takıldı. Sağ olsun devletimiz vatandaşını düşünüyor. Bundan başka bir şey istemeyiz. Allah devletimizin yokluğunu vermesin." diye konuştu.

Meliha Çetinkaya da klima takılmadan önce vantilatör dağıtıldığını ancak yine de rahat edemediklerini belirterek, şu anda çok rahatladıklarını ve emeği geçenlere dua ettiklerini söyledi.

68 yaşındaki Hatice Tatar da depremde evlerinin yıkıldığını ve enkaz altında kaldığını anlatarak, "Depremde torunumu kaybettim. Evimizde 6 kişiydik, uzun uğraşlar sonucu beni çıkarttılar. Şu anda konteyner kentte yaşamımıza devam ediyoruz. Devletimiz bizi ortada bırakmadı. Sıcak havalar nedeniyle konteynerimize klima verildi, çalıştırdığımız zaman serinliyoruz. Bazen vantilatör bazen de klima çalıştırıyorum." diye konuştu.

Sıcak havaların etkisinden klima sayesinde kurtulduklarını aktaran 73 yaşındaki Hatice Kaplan ise havaların çok sıcak olduğunu klimayla serinlediklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

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