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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta esnaf için yapılan geçici iş yerlerinin yüzde 92'si teslim edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için 64 noktada planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinden 3 bin 573'ü hak sahiplerine teslim edildi.

İzzet Mazı  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Kahramanmaraş'ta esnaf için yapılan geçici iş yerlerinin yüzde 92'si teslim edildi Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet millet işbirliğiyle harekete geçen kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Depremzede esnaf için yapılan geçici iş yerleri tamamlandıkça hak sahiplerine teslim ediliyor.

Trabzon Caddesi'nde iş yerlerini teslim alan esnafı ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'taki iki büyük depremle Türk milletinin görülmemiş bir felaket yaşadığını söyledi.

Yaşanan felaketin hemen ardından afetzedelerin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiğini anlatan Güngör, şehrin ayağa kaldırabilmesi ve esnafın bir an önce ekonomik faaliyetlerine başlaması adına gerekli plan ve projelerin oluşturulduğunu ifade etti.

"Şehri canlandırmak zorundayız"

Güngör, kentin ticari anlamda yeniden eski günlere kavuşabilmesi adına başlatılan çalışma çerçevesinde planlanan geçici iş yerlerinin yüzde 92'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kent genelinde planladığımız 4 bin 55 geçici iş yerinden 3 bin 753'ü teslim edildi. Bunun dışında talep eden ve dışarıda olan esnafımızın müracaatları da var. O taleplere uygun olan alanları da oluşturuyoruz. Şehrin normalleşmesi için esnafımızın dükkanını açması gerekiyor. Çünkü hemen barınma, beslenme, geçici barınma merkezleri oluşturduktan sonra şehri canlandırmak zorundayız. Şehrin ticari hareketliliğini yeniden ortaya koymamız lazım. Bu manada en öncelikli işlerimizden biri esnafımıza yerler oluşturmak, gerek prefabrik gerekse geçici çarşılarda şehrin normalleşmesini sağlamaktı. Bunun için çok büyük gayret ettik. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bir Sanayi ve Ticaret Dönüşüm Ofisi oluşturduk. Bütün müracaatları buraya aldık. Esnafımıza mümkünse bulunduğu alan ya da yakın bir mekanda kuralar çekerek bunları teslim ettik. Şehrimizi hemşehrilerimizle esnafımızla ayağa kaldırıyoruz."

Esnafın bütün taleplerini değerlendirdiklerini anlatan Güngör, mümkün olduğu ölçüde yeni iş yerleri oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

​​​​​​​İş yerlerini açma fırsatı bulan esnafın mutlu olduğunu gördüklerini belirten Güngör, esnafın en azından bu süre içerisinde geçici de olsa bir adresi olduğunu ve işini yapabildiğini dile getirdi.

Güngör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Trabzon Caddesi'nde şehir tasarım projesi hazırlandığını ve temellerinin atılıp çalışmalara devam edildiğini hatırlatarak, Azerbaycan Mahallesi'nde de Azerbaycan'ın desteklediği 1000 bağımsız bölümlük projenin hızla devam ettiğini, Trabzon Caddesi'nden Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar olan bölgede de 640 konut ve 117 iş yeri yapılacağını, burada da şantiyelerin kurularak çalışmalara başlanıldığını sözlerine ekledi.

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