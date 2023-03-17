Suriye'de depremlerde yaralanan dost patileri bulup tedavi ediyorlar
Halepli hayvansever Muhammed Vattar ve arkadaşları, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaralanan onlarca kedi ve köpeği tedavi ediyor.
İdlib
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye'de büyük yıkımlara yol açmasının yanı sıra çok sayıda hayvanın da yaralanmasına neden oldu.
Ernesto’s Sanctuary for Cats Derneğinin kurucusu Muhammed Vattar ve dernek çalışanları, depremde yaralanan kedi ve köpeklere sahip çıkıyor.
Hayvansever arkadaşlarıyla arama kurtarma ekibi kuran Vattar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İdlib'in Salkin, Cisir eş Şuğur, Derküş ve Termanin bölgeleri ile Halep’in Etarib ve Cinderes yerleşimlerinde enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için çalışmalar yürüttü.
Halepli Vattar ve arkadaşları, enkazdan kedi ve köpek gibi onlarca hayvanı kurtararak tedavi altına aldı.
Vattar, hayırseverlerin yardımıyla derneğin barınağında 2 bini kedi ve 33'ü köpek farklı türlerden yaklaşık 2 bin 200 hayvana bakıyor.
"Enkazdan 60 kedi, 10 köpek kurtardık"
AA muhabirine konuşan Vattar, veteriner arkadaşının yardımıyla yaralı hayvanlara derneğin barınağında baktıklarını söyledi.
Vattar, "Enkaz altından 60 kedi, 10 köpek kurtardık. Ahırda inek, koyun ve at gibi yaralı hayvanları tedavi ettik." dedi.
Bazı depremzedelerin yaşadıkları sıkıntılar yüzünden evcil hayvanlarını barınağa bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Vattar, sahipsiz hayvanlar için güvenli bir ortam sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.
Vattar, İdlib dışında farklı bölgelerde yeni barınaklar açmayı planladıklarını kaydetti.
"Köpeklerin ezilen patileri için demir patiler yapıyoruz"
Dernekte veteriner olarak çalışan Ahmed Yusuf da depremlerin en etkili olduğu bölgelerdeki sahipsiz hayvanları topladıklarını söyledi.
Derneğe getirilen felçli ve ampute hayvanlara protez taktıklarını belirten Yusuf, "İki oyuncak tekeri getirip bir aparata bağlıyoruz. Böylece protez yardımıyla hayvanlar tekrar yürüyebiliyor. Köpeklerin ezilen patileri için demir patiler yapıyoruz." diye konuştu.
Yusuf, depremlerde ağır hasar gören yerleşimlerdeki belli noktalarda hayvanlar için mama bıraktıklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.