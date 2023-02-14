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Gündem, Asrın felaketi

İzmir'deki Hilton Oteli binası depremzedelere açılacak

İzmir'in simge yapılarından Hilton Oteli binasının, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin kullanımına açılacağı bildirildi.

Etem Geylan   | 14.02.2023
İzmir'deki Hilton Oteli binası depremzedelere açılacak

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, otel binasının, teknik inceleme ve düzenlemenin ardından depremzedeleri ağırlayacağını aktardı.

Kentin simge yapılarından olan 33 katlı otel binası, işletmecisi Hilton tarafından 16 Ekim 2020'de kapatılmıştı. Bina, 30 Ekim 2020'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından da depremzedelerin geçici kullanımına sunulmuştu.

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