İzmir'deki Hilton Oteli binası depremzedelere açılacak
İzmir'in simge yapılarından Hilton Oteli binasının, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin kullanımına açılacağı bildirildi.
İzmir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, otel binasının, teknik inceleme ve düzenlemenin ardından depremzedeleri ağırlayacağını aktardı.
Kentin simge yapılarından olan 33 katlı otel binası, işletmecisi Hilton tarafından 16 Ekim 2020'de kapatılmıştı. Bina, 30 Ekim 2020'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından da depremzedelerin geçici kullanımına sunulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.