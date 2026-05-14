Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi alanında Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir sözleşmeye imza atıldığını ifade etti.

Türkiye ve Kazakistan'dan savunma sanayisinde işbirliği Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi alanında Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir sözleşmeye imza atıldığını ifade etti.

Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak ettiklerini belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

“Savunma sanayi alanında, Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir sözleşme imza altına alındı. Köklü dostluk bağlarına sahip iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmaları, stratejik ilişkilerimizin güçlenmesine, kurumsal temaslarımızın derinleşmesine ve ortak kabiliyetlerimizin gelişmesine katkı sunmaktadır. Savunma sanayimizin küresel ölçekte kazandığı ivmenin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Nazik ev sahiplikleri için Kazakistan makamlarına teşekkür ediyoruz.”