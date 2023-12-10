Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Çekmece ve Elektrik mahallelerinde devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.