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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Bayrak  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Çekmece ve Elektrik mahallelerinde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

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