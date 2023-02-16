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Teknoloji, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremler TÜBİTAK destekli 107 projeyle araştırılıyor

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 107 araştırma projesi yürütülüyor.

Bekir Ömer Fansa   | 16.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremler TÜBİTAK destekli 107 projeyle araştırılıyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, depremlerin etkili olduğu illeri ziyaret ettiğini, yeniden Adana'dan başlayıp Malatya'ya kadar incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Mandal, depremlerin etkilerini analiz edebilmek amacıyla acil proje çağrısına çıktıklarını hatırlattı.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta hızla aksiyon alarak "Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı"nı başlattıklarını ifade eden Mandal, başvuruları 24 saat içinde değerlendirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Hasan Mandal, "Şu an TÜBİTAK tarafından sahada 107 farklı proje destekleniyor. Bu projeler hemen deprem sonrasında faaliyete geçti. 57 farklı kurumdan 500'e yakın araştırmacı sahada gece gündüz çalışıyor. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde sahaya intikal ettiler." diye konuştu.

"Bilimsel temelli veri elde etmeye çalışıyorlar"

Geleceğe yönelik planlamaların bu tür araştırmalardan elde edilecek verilerle yapılmasının önem taşıdığına işaret eden Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımızın yapmaya çalıştığı, bilimsel temelli veri elde etmek. Çünkü şu an çok sıcak veri var. Hem yer bilimleri açısından hem inşaat mühendisliği bilimleri açısından hem de diğer alanlarda mimar hocalarımız var. Olayın sosyal, psikolojik etkisini araştıran hocalarımız var. Sağlık bilimleri, harita mühendisliği hocalarımız var. Yani birçok disiplinden 500'e yakın araştırmacımız şu an sahada. Hepsine teşekkür ediyorum."

Mandal, her zor dönemin doğru yönetildiği takdirde geleceğe yönelik de bir umut olduğunu dile getirdi.

Sahadaki çalışmaların da umut olacağına inandıklarını kaydeden Mandal, "Araştırmacılarımız olayın hemen ardından bu kadar sıcak bir ortamda bulunmanın sorumluluğuyla, doğru bilgilerin alınıp devletimizin ilgili kurumlarına aktarılması için önemli bir çaba içinde." dedi.​​​​

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