Depremzede çiftçilerle dayanışma büyüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki çiftçilerin ürünlerinin tarlada kalmaması için yürütülen çabalar büyük bir dayanışmaya dönüştü.
Ankara
Bereketli topraklarıyla birçok meyve ve sebzenin üretiminde ilk sırada yer alan Hatay'da çiftçiler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Sulama ve gübrelemede sorun yaşayan çiftçiler, dükkanlar zarar gördüğü için ihtiyaç duyulan malzemeleri şehirden temin edemedi. İşçi bulamadıkları için ürünlerini toplamakta zorlanan çiftçiler, topladıkları ürünleri de Antakya Sebze Hali'nin faaliyetlerinin durması nedeniyle satamadı.
Bunun üzerine Antakya Ticaret Borsasının koordinasyonuyla çiftçilerin ürünlerinin ekonomiye kazandırılması için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Bu çabalar kapsamında Hataylı çiftçilerin tarlada kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan çeşitli mahsulleri, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları, perakende zincirleri ve belediyeler tarafından satın alınmaya başlandı.
Kimi ürünler "Deprem bölgesi ürünü" etiketiyle raflarda yerini alırken kimileri de depremzedelere dağıtıldı.
Bu kapsamda bugüne kadar bölgede yetişen limon, beyaz balkabağı, havuç, marul, lahana, maydanoz, kırmızı lahana gibi ürünler satın alınarak depremzede çiftçilere gelir sağlandı.
Bölgede mahsullerin yetişmeye başlamasıyla başta lahana, kabak, karnabahar olmak üzere bir dizi ürün için çiftçiler halen destek bekliyor.
Hayırsever aldı, köydeki depremzedelere dağıttı
Çiftçi Yusuf Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimlerini topraktan sağladıklarını ve her yıl ıspanak yetiştirdiklerini söyledi.
Depremde şehirdeki sebze halinin yıkıldığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Sebzelerimizi pazarlayacak yerimiz yok. Ispanaklar sürülecek ya da tarlada bırakılacaktı. Hayırsever arkadaşımız çıktı, bir faydası oldu bize. Hem işçiler para kazandı hem de elimize 3-5 kuruş para geçecek, teşekkür ederiz. Köyümüzde başka mahsuller var, onlarla da böyle ilgilenirlerse ürünler depremzedelere gidiyor. Alan kişi hem bizi sevindirdi hem de ürünlerden depremzedeler faydalanacak, gıda maddesi olarak onlara dağıtılacak. Ne yapacağımızı şaşırmıştık, Allah bu arkadaşları gönderdi bize. Böyle hayırseverleri Allah çoğaltsın. Bu malı değerlendirince bir umut doğdu işimize. Toprağımızı bırakıp gidemiyoruz. Allah razı olsun."
Öte yandan, hayırsever, ıspanakların yanında 100 lahana da satın aldı. Ispanak ve lahanaların depremzedelere dağıtılacağını öğrenen çiftçi Aksoy, bunun üzerine "50 lahana daha belden olsun." diyerek sayıyı 150'ye tamamladı.
Ispanak ve lahanalar, Samandağ'ın Batıayaz köyündeki depremzedelere dağıtıldı.
Çiftçiler üretmeye devam ediyor, destek bekliyor
Anayazı-Büyükdalyan arasında üreticilik yapan İbrahim Yüksel de yaklaşık 60 dönümde karnabahar ektiklerini söyledi.
Yetişen mahsulü satamadıklarını belirten Yüksel, destek çağrısında bulundu. Yüksel, "Kaliteli ve güzel bir ürünümüz var. Depremden sonra ürünü pazara çıkaramıyoruz. Ürünün 1 hafta ömrü var. Satılamazsa tarlada kalacak ya da hayvanlara yem olacak. Bu ürünü yetiştirmek için 5 ay uğraşıyoruz, katlandığımız maliyetler var. İşçi bulamıyoruz." dedi.
Soğuk dolayısıyla seradaki biberlerin zarar gördüğünü anlatan Yüksel, "Depremden sonra çiftçi dayanışması olarak sera çadırımızı, sera örtümüzü barınma çadırı olarak kullandık. Biberlerimiz yandı ama onu koruması gereken seramız insanları korudu." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.