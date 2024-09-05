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Sağlık

İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası yalanlandı

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mehmet Bayrak  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası yalanlandı

Hatay

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."

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