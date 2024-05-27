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Depremde binası hasar gören İskenderun Meslek Yüksekokulu'na yeni kampüs

Hatay'da depremde hasar görmesi nedeniyle kontrollü yıkılan İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun çelik konstrüksiyonla inşa edilen yeni kampüsünde çalışmalar devam ediyor.

Mert Murat Yaşar  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Depremde binası hasar gören İskenderun Meslek Yüksekokulu'na yeni kampüs Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

İskenderun ilçesinde 1976'da açıldıktan 5 yıl sonra İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) bünyesine alınan meslek yüksekokulu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afette ağır hasar gördü.

Okul binasının kontrollü yıkımının ardından öğrencilerin daha modern bir okulda eğitim görmesi için Belen ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki alanda 6 binalık projeye başlandı.

Bu süreçte okulun 17 programındaki öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam etmesi, 2 programdaki öğrencilerin ise derslerini İSTE'de tahsis edilen sınıflarda sürdürmesi kararlaştırıldı.

Proje kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eymir Kültür Vakfının desteğiyle 29 Kasım 2023'te temeli atılan 2 eğitim binasında çalışmalar sürüyor.

Çelik konstrüksiyonla inşa edilen 2 binanın eylülde tamamlanması planlanıyor.

Üniversite yetkilerinden alınan bilgiye göre, idari bölüm ve bazı dersliklerin olduğu binaların devlet bütçesiyle yapılacağı projede, bir bina da TÜVTÜRK'ün katkısıyla inşa edilecek.

Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşkede, bilgisayar programcılığı, otomotiv teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü ile hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisinin de olduğu 19 eğitim programı yer alacak.

Kampanyaya öğrenciler de destek verdi

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, AA muhabirine, meslek yüksekokulu için başlatılan "Bir Tuğla da Sizden Olsun Kampanyası"nın ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin kampanyaya harçlıklarıyla destek olduğunu belirten Depci, şöyle konuştu:

"ODTÜ'deki öğrenciler ile kendi öğrencilerimizin kampanyaya katkısı küçük meblağlar olsa da bizim için büyük bir davranış. Devletimiz her türlü imkanı bize sağlıyor. Bu kadar büyük bir felaketin arkasından böyle büyük bir dayanışmanın görüldüğü bana göre tek ülkeyiz."

Depci, İskenderun Meslek Yüksekokulu'nun 3 binden fazla öğrencisiyle köklü bir eğitim kurumu olduğunu, ülkenin ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığını anlattı.

Sosyal donatılarıyla modern bir yerleşkenin inşa edildiğini dile getiren Rektör Depci, "Türkiye'nin en modern ve sürdürülebilir kampüslerinden birini gerçekleştirmiş oluyoruz. Kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve yeşil bir kampüs inşa etmiş olacağız." dedi.

Depci, en kısa zamanda tamamlanarak öğrencilerle buluşması hedeflenen kampüste kafeterya ve kantinlerin de yer alacağını kaydetti.

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