Dolar
32.34
Euro
34.92
Altın
2,220.67
ETH/USDT
3,558.90
BTC/USDT
70,623.00
BIST 100
9,079.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Sultanbeyli STK – İş İnsanları ve Kanaat Önderleri İftarı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Hatay'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, gözaltına alındı.

Salim Taş  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Hatay'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Hatay

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2006 yılında H.A'nın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 5 ay önce yeniden çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmayla cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti.

Adresi de belirlenen İ.Y. Kırıkhan ilçesi Dağlık Evler mevkisinde kaldığı konteynerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi
THY'nin Libya uçuşları yeniden başladı
YSK'dan "iftar" kararı
Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 850 kilogram eroin ele geçirildi

Benzer haberler

Hatay'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Hatay'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlayacağını duyurdu

Tekerlekli sandalye basketbol takımında 32 yıldır ter döküyor

Mahzen-21 operasyonunda "Alevler" suç örgütü çökertildi, 13 şüpheli yakalandı

Mahzen-21 operasyonunda "Alevler" suç örgütü çökertildi, 13 şüpheli yakalandı
Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü

Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin taraftarların tutuklanmasına itiraz reddedildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin taraftarların tutuklanmasına itiraz reddedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet