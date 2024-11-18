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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanlığına Brendar Carr'ı aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanlığına halen kurumda Cumhuriyetçi üye olarak görev yapan Brendan Carr'ı aday gösterdiğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanlığına Brendar Carr'ı aday gösterdi

Washington

Donald Trump, yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki kitlesel iletişim ve yerel medya regülasyonlarını yöneten kurum olan FCC'nin başına Carr'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, uzun zamandır FCC bünyesinde görev yapan Carr'ın bu görev için çok iyi bir aday olduğunu ve daha önce 3 kez Senato'dan oy birliğiyle onay aldığını anımsattı.

2017'de göreve başladığında da FCC için Carr'ı aday gösterdiğini ve onay almasının ardından başarılı işler yaptığını kaydeden Trump, bu alanda yine Carr'a güvendiğini vurguladı.

ABD'deki yerel medya kanallarının lisanslarını düzenleyen kurum olması nedeniyle zaman zaman siyasi tartışmaların parçası olan FCC, özellikle Trump'ın hedef tahtasına koyduğu bazı ulusal kanalların yerel uzantılarının lisanslarının uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki tartışmalarda gündem olmuştu.

Carr'ın, Trump'a destek veren Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın ülke genelinde geniş bant internet sağlayıcısı bazı firmaları satın almasına olumlu baktığı belirtilmişti.

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