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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD'de 78 yaşındaki Trump, "sadece aptalların yaşlıları üst düzey görevlere getireceğini" söyledi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı 78 yaşındaki Donald Trump, "sadece aptal insanların, yaşlıları üst düzey federal görevlere getireceğini" söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
ABD'de 78 yaşındaki Trump, "sadece aptalların yaşlıları üst düzey görevlere getireceğini" söyledi

İstanbul

Bloomberg News'e konuşan Trump, Yüksek Mahkeme'deki pozisyonlarla ilgili olarak "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar." ifadesini kullandı.

Röportajda 78 yaşında ABD başkanlığı için yarıştığı hatırlatılan Trump, bu yorumu geçiştirdi ve kendi yaşıyla ilgili soruyu görmezden geldi.

Trump, Beyaz Saray'da dört yıllık bir dönem için daha yarışıyor ve şu anda ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı. Cumhuriyetçi aday, 5 Kasım'da seçilmesi halinde 2029 yılında görev süresini tamamladığında 82 yaşında olacak.

Trump, yaşını, zihinsel uygunluğunu ve hizmet etme yeteneğini sorgulayan Demokratlar için sık sık hedef haline getiriliyor.

Öte yandan, Trump'ın ifadeleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının da tepkisine yol açtı.

Daha önce New York Yüksek Mahkemesi için bilişsel değerlendirmeler yapmış olan klinik psikolog Dr. Ben Michaelis, The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ı şahsen muayene etmediğini, bu nedenle resmi bir teşhis koyamayacağını, ancak eski başkanın, Harris'e karşı tartışmasını izlediğini vurguladı. Michaelis, Trump'ın "bilişsel açıdan gerçekten güçlü bir yerde olmadığını" dile getirdi.

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