Euro
7.32
Dolar
6.78
BIST 100
92,071.13
Altın
1,661.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Bolu Valisi Ümit AA'yı tebrik etti

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zafer Göder   | 06.04.2020
Bolu Valisi Ümit AA'yı tebrik etti

Bolu

Vali Ümit, mesajında, dünyanın en kıdemli, en etkili ve en saygın haber ajansları sıralamasında yer alan Anadolu Ajansının, yerli ve milli duruşuyla en doğru ve en iyi haberi vermenin mücadelesi içinde olan, güzide bir kurum olduğunu belirtti.

Aziz Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'nde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milletin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Ümit, "Türk basınının gelişimine önderlik eden, uluslararası alanda güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansının, kendisine yüklenmiş olan misyonun sorumluluğu içinde hareket ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Anadolu Ajansı, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olmak üzere 13 dilde abonelerine servis ettiği haber, fotoğraf ve videolarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ümit, AA'ın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çalışan personeli tebrik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 911’e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

Benzer haberler

Şanlıurfa Valisi Erin AA'yı kutladı

Şanlıurfa Valisi Erin AA'yı kutladı

Bolu Valisi Ümit AA'yı tebrik etti

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum

Rize Valisi Çeber: Her zaman güvenilir, saygın, doğru haberin kaynağı

Rize Valisi Çeber: Her zaman güvenilir, saygın, doğru haberin kaynağı
'Anadolu Ajansımız bir asırlık ulu bir çınar, milletimizin sesidir'

'Anadolu Ajansımız bir asırlık ulu bir çınar, milletimizin sesidir'
'Türkiye'de habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir'

'Türkiye'de habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir'