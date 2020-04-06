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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Gaziantep Valisi Gül'den AA'ya 100. yıl tebriği

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Adsız Günebakan   | 06.04.2020
Gaziantep Valisi Gül'den AA'ya 100. yıl tebriği

Gaziantep

Vali Gül, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, İstiklal Mücadele'sinin güçlü sesi olarak kurulduğunu hatırlattı.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan AA'nın, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlardan olduğunu ifade eden Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu duygu ve düşüncelerle, mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içerisinde tarafsız habercilik yaparak, Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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