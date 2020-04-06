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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Şanlıurfa Valisi Erin AA'yı kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Anadolu Ajansı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en güvendiği kuruluşlar arasında yer almaktadır." açıklamasında bulundu.

Müslüm Etgü   | 06.04.2020
Şanlıurfa Valisi Erin AA'yı kutladı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erin, mesajında, dünyanın dört bir yanında ve ülkemizin her karış toprağında büyük bir özveriyle çalışan Anadolu Ajansı mensuplarının güvenilir, doğru ve saygın habercilik anlayışı ile görevlerini yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Vali Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda çok zor bir görevi yerine getirerek, yurt içinde milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak üzere milletimizi dünyadaki gelişmelerden haberdar eden, yurt dışında milletimizin kararlı ve cesur duruşunu yansıtarak uluslararası kamuoyu oluşturan Anadolu Ajansı, dün olduğu gibi bugün de milletimizin en güvendiği kuruluşlar arasında yer almaktadır. İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla dünyaya sesimizi duyuran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyor, bir asırdır büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm ajans çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

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