Dolar
18.41
Euro
17.82
Altın
1,642.39
ETH/USDT
1,286.00
BTC/USDT
18,695.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla Şura Konseyi Başkanı Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh'e tebrik mesajı gönderdi.

Adem Balta   | 23.09.2022
TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın Milli Günü münasebetiyle zatıalinizi ve Suudi Arabistan halkını, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve şahsım adına en kalbi duygularla tebrik ederim.

Ülkelerimiz arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde gelişen ilişkilerimizin, Parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliği sayesinde müşterek değer ve menfaatler istikametinde daha da zenginleşeceğine olan inancım tamdır.

Bu vesileyle zatıalinize ve Suudi Arabistan Şura Konseyi'nin kıymetli üyelerine en iyi dileklerimi iletirim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu
Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi
THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

İspanya, Avrupa basketbol şampiyonluğunu Madrid'de kutladı

ABD Suudi Arabistan’da askeri teknoloji deneme üssü kurmayı planlıyor

11 Eylül'ün 21. yılında terör saldırılarının aydınlatılmasına yönelik davalar sürüyor

11 Eylül'ün 21. yılında terör saldırılarının aydınlatılmasına yönelik davalar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet