TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan rahmet diledi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.