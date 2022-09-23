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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı

Aykut Yılmaz   | 23.09.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan rahmet diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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