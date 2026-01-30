Dolar
43.50
Euro
51.97
Altın
5,173.92
ETH/USDT
2,742.40
BTC/USDT
82,907.00
BIST 100
13,774.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'da "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" düzenleniyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arife Yıldız Ünal  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Karagözoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Karagözoğlu, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli karesine oy verdi.

Karagözoğlu, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece" isimli karesinden yana yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy veren Karagözoğlu, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı karesini tercih etti.

"Savaşların sona ermesi ümidiyle umut üzerine seçimlerimizi yaptık"

Karagözoğlu, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraflarında 6 farklı kategoride değerlendirme yaparken zorlandığını belirterek, "Gazze, hepimizin bugün için bir hüzün sebebi. İnşallah o bölgeye huzurun gelmesi, bölgenin tekrar toparlanıp ayağa kalkması hepimizin isteği. Bu noktada belki de en zor yaptığımız seçim Gazze ile ilgili fotoğraflardı." dedi.

Haber kategorisindeki fotoğrafların coğrafyanın etrafındaki savaşı yansıttığına dikkati çeken Karagözoğlu, "Ama biz her daim ümidimizi koruyarak bu savaşların sona ermesi ümidiyle umut üzerine seçimlerimizi yaptık." diye konuştu.

Karagözoğlu, karelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu dile getirerek, bu noktada AA Yılın Kareleri oylamasının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr"  internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşması dördüncü gününde sürüyor
Emine Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım
TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Erzurum, Ardahan ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor
İstanbul merkezli 6 ilde "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Kocabıçak, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Kocabıçak, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet