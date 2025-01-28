60 saniyede ekonomide bugün (28 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉 Sektörel enflasyon beklentileri geriliyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 28, 2025
💬 Kooperatifçilik sistemi güçlendirilecek
🚛 Suriye’ye ihracat hızlı başladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/sIvwgpCnkg