60 saniyede ekonomide bugün (20 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🧑🏭İşsizlik oranı son 42 çeyreğin en düşük seviyesinde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 20, 2024
⛽️Benzin ve motorine indirim geliyor
🧓Şubatta 872,4 milyon lira sosyal destek ödemesi yapıldı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/xx2q84CKA6