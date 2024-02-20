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Ekonomi

Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita yeni koleksiyonlarını tanıttı

Antalya'da düzenlenen Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita Halı'nın yeni koleksiyonları tanıtıldı.

Hatice Özdemir Tosun  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita yeni koleksiyonlarını tanıttı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirvede, ülke genelindeki bayi temsilcileri bir araya geldi.

Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, AA muhabirine, halıda modaya yön vermek amacıyla bayilerin katılımıyla bir zirve gerçekleştirdiklerini söyledi.

Farklı kullanıcılara yönelik yolluk, toz çıkartmayan, bambu, yün gibi farklı türlerde halı üretimi yaptıklarını anlatan Taşkıran, "Zirvede 19 yeni koleksiyonumuzu tanıtıyoruz. Toplamda 44 kaliteye ulaştık. Bu da yaklaşık 300 farklı desene denk geliyor. Bunların ebatlarını da düşünürsek çok geniş bir koleksiyona sahibiz." dedi.

Taşkıran, kaliteli ve taleplere göre farklı modellerle müşterilerin karşısına çıktıklarını belirtti.

40'a aşkın ülkeye ihracat

Dolce Vita olarak sadece yurt içinde değil, yurt dışına da satış yaptıklarının altını çizen Taşkıran, "10 yılda 600'ü aşkın satış noktasıyla, 40'a aşkın ülkeye ihracat yapan güçlü bir marka haline geldik. Tabi bu bizim için yeterli değil, bu yıl da daha fazla çalışarak, sınırları zorlayarak rakamları daha üstlere çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa, Balkan ülkeleri ve Arap coğrafyasında çok aktif olduklarını dile getiren Taşkıran, Peru, Meksika, Endonezya gibi farklı ülkelere de satış yaptıklarını bildirdi.

Tamamen kendi tasarladıkları ve üretimini kendilerinin yaptığı halıları ihraç ettiklerini aktaran Taşkıran, "Türk markasını dünyanın her yerine taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Massimo halı markasıyla özel üretim tuft, duvardan duvara ve proje halılarında, dünyada aranan bir marka olduklarını belirten Taşkıran, dünyanın önde gelen markalarının tedarikçisi olduklarını, dünyadaki birçok havalimanının, VIP salonlarının, Mısır'daki Bahreyn Büyükelçiliği'nin halılarını kendilerinin ürettiğini kaydetti.

Bayiler arasında çekiliş yapıldı

Zirvede kampanyalara katılan bayiler arasında çekiliş yapıldı. Çekilişte 2 otomobil, 10 Ipad, 10 televizyon, 15 yarım altın, 10 kahve makinesi, 10 robot süpürge, 10 airfryer, 10 Türk kahvesi makinesi hediye edildi.

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