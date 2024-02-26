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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
60 saniyede bugün (26 Şubat 2024)

MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı
TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan Kayseri'deki savunma sanayisi firmalarına ziyaret
YTB'nin "Soydaş Edebiyatı Destek Programı" başvuruları devam ediyor

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