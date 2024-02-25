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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
60 saniyede bugün (25 Şubat 2024)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılacak
Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor

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