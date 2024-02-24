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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
60 saniyede bugün (24 Şubat 2024)

Bayraktar AKINCI C ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'te incelemede bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Berat Kandili mesajı
'Bunlar (CHP) Fatih'in emaneti İstanbul'u Kandil uzlaşısıyla paylaşmak istemektedirler'

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