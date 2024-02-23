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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
60 saniyede bugün (23 Şubat 2024)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa şampiyonu Güreş Milli Takımı'nı kabul etti
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasının mahkemesi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız
İstanbul Havalimanı'nda engellilere işaret diliyle cuma hutbesi okunması uygulaması başlatıldı
Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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