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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
60 saniyede bugün (04 Mart 2024)

Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erbaş: Kur'an ve sünnet bizim ana kaynaklarımız ama bunun yanında aktüel bilgiyi ve dünyayı takip edin
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 16 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı

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