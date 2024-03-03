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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da “Çorlu Halk Buluşması”nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Mart 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
60 saniyede bugün (03 Mart 2024)

Dışişleri Bakanı Fidan, Afrikalı mevkidaşları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, ADF'de Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü
Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin sürdürülebilir barış ve kalkınmada oynadığı rol ele alındı

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