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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Mart 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
60 saniyede bugün (02 Mart 2024)

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ülkelerle bağlantı kurduğunuzda barışın tesisine olumlu etkileri oluyor
SETA Genel Koordinatörü Duran: ADF, Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı diplomatik aktivizmin çok önemli bir örneği
ICGLR Genel Sekreteri Caholo: İnsanlık asla Gazze ve Ukrayna'da gördüklerimizin yaşanmasına izin vermemeli
Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski Dışişleri Bakanı Zambri Abdülkadir: Güneydoğu Asya'da Çin fobisi yaratmamalıyız
'İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır'

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