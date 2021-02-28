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Politika, 28 Şubat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı 28 Şubat'ın unutulmayacağını belirtti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 28.02.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerimizin hiçe sayıldığı o karanlık dönemi, 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

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