Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız

Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, "Millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerimizin hiçe sayıldığı o karanlık dönemi, 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Millet iradesinin vesayet altına alınmaya çalışıldığı, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerimizin hiçe sayıldığı o karanlık dönemi, #28Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız... pic.twitter.com/PwtTxosqF9— Murat KURUM (@murat_kurum) February 28, 2021