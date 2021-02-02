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İzmir'de sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmaları gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.02.2021
İzmir'de sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin daha çok hissedildiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun'dan sonra şimdi de İzmir'de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir'de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız."

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