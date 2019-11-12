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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da ByLock soruşturması: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Barış Kılıç   | 12.11.2019
Ankara'da ByLock soruşturması: 16 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 11'inin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.


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