Euro
6.38
Dolar
5.78
BIST 100
103,118.50
Altın
1,450.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den 'Bolivya'ya seyahat' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'nın bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Zuhal Demirci   | 12.11.2019
Türkiye'den 'Bolivya'ya seyahat' uyarısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından ülkenin bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinden "Bolivya için Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama yayımlandı.

Bolivya'da yaşanan son gelişmeler ışığında, başta başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitlesel eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolivya'da yaşayan veya Bolivya'ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür
Suriye petrolü ABD'yi yasal çıkmaza götürüyor
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı

Benzer haberler

Türkiye'den 'Bolivya'ya seyahat' uyarısı

Türkiye'den 'Bolivya'ya seyahat' uyarısı

'Bolivya'nın 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için çalışacağız'

Trump: Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır

Morales'in istifasının ardından Bolivya'da halk sokaklara döküldü

Morales'in istifasının ardından Bolivya'da halk sokaklara döküldü
'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmasını ummak beyhudedir'

'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmasını ummak beyhudedir'
'Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır'

'Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır'