15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, kabirleri başında dualarla yad edildi.
Ankara
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı yapıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu şehitler için dua etti.
Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Anma programına Vali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bazı kaymakamlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Düzce
Darbe girişiminin 6. yılında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Daha sonra, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Baysan'ın Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi.
Buradaki törene, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin babası Baysan, darbe girişiminin 6. yılında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Sakarya
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında tören yapıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.
Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un, Türk milletinin en önemli destanlarından, dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.
Kaldırım, başta Gökbayrak olmak üzere 15 Temmuz şehitlerine ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Asil bir milletin evlatları olduklarını ifade eden Gökbayrak, "Çok şükür bağrında nice kahramanlar yetiştirmiş, hiçbir zaman istikbalinden ve istiklalinden ödün vermemiş, vatanını toprağını çiğnetmemiş, aziz bayrağını indirmemiş, bu uğurda binlerce can vermiş milletin evlatlarıyız. Dünyanın en kıymetli vatan toprağında yaşıyoruz." diye konuştu.
Kendilerine çok çalışarak Türk bayrağını yüceltme ve aziz vatan toprağını hakkıyla temsil etmenin düştüğünü vurgulayan Kaldırım, "Şehit Gökbayrak'ın geride bıraktığı kıymetli ailesi bize emanet. Arkada bıraktığı en büyük miras, şerefli ismi. İnşallah şehidimizin ruhu şad, makamı alidir." dedi.
Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.
Törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut, Soner ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar katıldı.
Edirne
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Buçuktepe Mezarlığı'na geldi. Burada şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.
Şehit kabirlerine çiçek bırakan Kırbıyık, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
2011 yılında Tunceli’de PKK’lı teröristlerin halı sahada futbol maçı yapan polislere açtığı ateş sonrası şehit olan komiser Cem Kerman'ın kabrini de ziyaret eden Kırbıyık, şehit babası Ercan Kerman ile görüştü.
Baba Kerman oğlunun şehit edilmesinde bazı ihmallerin olduğunu, o zamanki polis müdürlerin bir çoğunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden işlem gördüğünü anlattı.
Kerman, oğlunun şehit edilmesinden 11 yıl geçmesine rağmen hiçbir yere sesini duyuramadığını belirtti.
Vali Kırbıyık ise "İçeride çok hain vardı..." diye cevap verdi.
Ziyaretlerde Vali Kırbıyık'a, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.
Tekirdağ
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eski Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş tarafından dua edildi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Daha sonra protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Münir Alkan’ın annesi Münibe Alkan’ı ziyaret etti.
Kırklareli
Kırklareli'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.
Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkan Vekili Savaş Çekinmez ile protokol üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Hızırbey Cami Müezzini Adem Demircioğlu tarafından Kur'an okunup dua edildi.
Daha sonra Vali Ekici ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Adana
Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve diğer yetkililerle 15 Temmuz'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile polis Yunus Okur ve Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin kabrini ziyaret etti.
Şehit aileleriyle sohbet eden Elban ve beraberindekiler, dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı.
Vali Elban, gazetecilere, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin haince bir kalkışma yaşadığını söyledi.
Ülke ve devlet olarak dışarıdan yapılan saldırılara alışkın olduklarını belirten Elban, şöyle konuştu:
"İlk kez kendi içimizde bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Millet olarak güçlü Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bertaraf ettik. Birçok kahraman millet evladının fedakarlığı sayesinde bu bela defedildi. Maalesef 251 şehidimiz var. Bunlardan ikisi de burada ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler. Bugün 15 Temmuz programına buradaki şehitlerimizi ziyaret ederek başladık. Asri ve Buruk mezarlıklarımızda da bu şehitlerimizin kardeşleri diğer şehitlerimizi de ziyaret ediyoruz. Onlara kıyamete kadar minnettarız. Tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah bu millet bir daha 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi yaşamaz."
İkiz şehitlerin babası Ali Oruç da devleti sevdiklerini aktararak "Sayın Cumhurbaşkanı emir verdiğinde bu canlar yine feda olsun. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Mersin
Mersin'de şehit yakınları, merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.
Türk bayraklarıyla donatılan şehit mezarlarının bakımlarını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle görüştükten sonra mezarlara karanfil bıraktı.
Pehlivan, gazetecilere, FETÖ'nün 6 yıl önce Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastetmek amacıyla darbe girişimine kalkıştığını anımsattı.
Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir mücadele sergilediğini vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:
"Milletimiz bir ve beraber oldu. Bağımsızlığına göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha haykırdı. Söz konusu vatan, millet, devlet, ezan ve bayrak olduğunda tek bilek, tek yürek olacağını bütün dünyaya gösterdi. Bu sayede çok şükür darbeciler kaybetti. Milletimiz, devletimiz kazandı. Çok şükür bugün buralardayız. İnşallah bundan sonra da bunlara asla fırsat verilmeyecektir."
Hatay
Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler, Antakya Şehitliğini ziyaret etti. Doğan, şehitliklere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından dua edildi.
Osmaniye
Osmaniye'de de Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile askeri ve mülki erkan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, şehit ve gaziler için dua okudu. Duanın ardından Yılmaz ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.