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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yılında, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Aykut Karadağ   | 15.07.2022
15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Soylu ve Aktaş, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, sohbet ettiği şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Anma programına Soylu, Çataklı ve Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.



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