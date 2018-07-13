15 Temmuz şehitleri Nijerya'da anıldı

ABUJA

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni ve basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Nijerya'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, Türk vatandaşları ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ulueren, 15 Temmuz anma günü vesilesiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın demokrasisine, özgürlüğüne ve devletine sahip çıktığını dile getirdi.

Ulueren, "Bundan iki sene önce Türkiye hain bir darbe girişime maruz kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz demokrasisine, özgürlüğüne ve devletine kasteden bu saldırıyı defetti." dedi.

İki yıl önce milli iradenin tecelli ettiğini ve Nijerya'daki Türk vatandaşları ile darbe girişimini andıklarını ifade eden Büyükelçi Ulueren, "O gece 251 şehit verdik ve 2 binden fazla kişi yaralandı. Bu vesileyle bugün Abuja Büyükelçiliğimiz olarak bir basın toplantısı düzenleyerek, bu darbe girişimini ve FETÖ yapılanmasını Nijeryalı dostlarımıza da anlattık, amacın eğitim değil tamamen siyasi olduğunu vurguladık." diye konuştu.

"FETÖ ile mücadele noktasında kararlıyız"

Büyükelçi Ulueren, 15 Temmuz şehitleri için Türk vatandaşları ile de bir araya geldiklerini aktararak, "FETÖ yapılanması ile mücadele noktasında kararlıyız. Nöbetteyiz ve hiçbir zaman müteyakkız konumumuzu değiştirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün okul, sivil toplum kuruluşu ve şirketleriyle 160'dan fazla ülkede faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Büyükelçi Ulueren, "Tereddüt olmamalı ki FETÖ, siyasi amaçları olan mafya benzeri bir suç örgütüdür." dedi.

Ulueren ayrıca, "Türkiye'nin FETÖ'ye karşı eylemleri, diğer ülkeler için bir uyarı olarak görülmelidir. Türkiye, Nijeryalı öğrencilerin ve ailelerin ihtiyacını anlıyor. Bu nedenle Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ'ye ait okulları kapatmak yerine bu okulları devralarak eğitime devam etmeyi amaçlıyor. Ayrıca okullar alındığında Nijeryalı öğretmenler ve diğer Nijeryalı çalışanlar da işlerine devam edecekler." yorumunu yaptı.

Büyükelçi Ulueren, "FETÖ'nün dünyaya anlatılmasında, AA ve TRT'ye de çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu mücadele devam edecek ve giderek küçülmekte olan FETÖ yok edilinceye kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bu kararlılıkla görev yapıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Adam Abu Bashal,Gökhan Kavak