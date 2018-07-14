15 Temmuz'da eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye olduğu öne sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da sansasyonel eylem yapmaya hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri 18 yaşından küçük 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

