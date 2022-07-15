Dolar
17.48
Euro
17.55
Altın
1,704.15
ETH/USDT
1,227.50
BTC/USDT
21,000.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç için Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anma etkinliği yapıldı.

Emrah Yaşar   | 15.07.2022
15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç için Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anma etkinliği yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İl Müftü Vekili Dilaver Şahin'in dua etmesiyle sona erdi.

Etkinliğin ardından katılımcılar, şehit polisin aynı mahallede yaşayan ailesinin evine ziyarette bulundu.

Törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Vali Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir
15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiklal ve istikbaline sahip çıkmak için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sivas'ta 15 Temmuz sergisi

Benzer haberler

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı

Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı tazeliğini koruyor