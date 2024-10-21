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Şehit babasından FETÖ elebaşı için "Oraya hizmet etti, ABD'de gömülsün" çağrısı

Şehit polis Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Ölüme sevinilmez fakat biz sevindik. Türkiye'ye çok zararı oldu. İnşallah o örgüt yok olur gider. Ricamız, cenazesinin Türkiye'ye getirilmemesi." dedi.

Suat Öztürk  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Şehit babasından FETÖ elebaşı için "Oraya hizmet etti, ABD'de gömülsün" çağrısı

Elazığ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen polis Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Ölüme sevinilmez fakat biz sevindik. Türkiye'ye çok zararı oldu. Ricamız, cenazesinin Türkiye'ye getirilmemesi." dedi.

22 yıllık meslek hayatında 3 ülke ve 12 kentte terörle mücadele eden, 2006'dan itibaren Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yapan ve 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan 2 çocuk babası Oğuz'un Elazığ'daki baba ocağında evlat acısı ilk günkü gibi taze.

9 çocuk babası Tevfik Oğuz, AA muhabirine, sabah namazına kalktıktan sonra televizyonu açtığını ve haberlerden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Acılı baba Oğuz, "Bu habere çok sevindim. Ölüme sevinilmez fakat biz sevindik. Türkiye'ye çok zararı oldu. Ancak onun Türkiye'ye getirilmemesini istiyoruz. Devletimiz her şeyi düşünüyor ama ondan sonra da o örgütün tamamen yok edilmesi için gereken yapılmalıdır. Bizim gayemiz budur. İnşallah o örgüt yok olur gider." dedi.

Oğlunun şehit haberini aldığında yüreğinin yandığını, aradan geçen zamana rağmen acısının taze olduğunu belirten Oğuz, 15 Temmuz gecesi çok sayıda şehit verildiğini anımsattı.

Darbe girişiminin bastırılmasının önemine işaret eden Oğuz, "Cumhurbaşkanı'mıza borçluyuz. Cumhurbaşkanı'mızdan ricamız cenazesinin Türkiye'ye getirilmemesi. Oraya hizmet etti, ABD'de gömülsün. Türk hainidir, İslam hainidir. Ülkeye çok zarar verdi." diye konuştu.


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