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Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı

Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yolu kapattı.

Gültekin Yetgin   | 06.02.2020
Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas'e ulaşımın sağlandığı kara yolunda, yamaçtaki kaya parçaları heyelan sonucu yola sürüklendi. Ulaşıma kapanan yol, kaya parçalarının temizlenmesiyle yeniden açıldı.

 

AFAD ekipleri, inceleme başlatırken polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla kaya parçalarının yola sürüklendiğini söyledi.

Heyelanın gerçekleştiği yamaçta toprak kaymasıyla ilgili daha önce bazı belirtiler yaşandığını anlatan Çetin, "Bir risk, bir tehlike görünüyordu. Zaten bazen taşlar aşağı düşüyordu, Karayolları daha önce tel ile tedbir amaçlı çalışma yapmıştı. Zaten göz önünde bulundurulan bir yer olduğu için bizzat tedbirimizi aldık ama başka da yapacak bir şey olmadı." diye konuştu.

Çetin, heyelan gerçekleşmeden önce tedbirleri aldıklarını kaydederek, "Ekiplerimiz oradaydı, heyelan yaşanırken videoya da çekti arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybı olmadı, bu konuda memnunuz. Sabah saatleri genelde okul servisleri olsun, diğer vatandaşlar olsun, hareket olan bir saat. Herhangi bir aksilik olmadı, buna da şükrolsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede fırtınanın da etkili olduğunu aktaran Çetin, mahallelerinde çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini, telefon hatlarının yıkıldığını ve elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Çetin, AFAD ekiplerinin bölgeye geldiğini, kendilerinin de mahalleleri gezdiğini belirterek, Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın da konuyla ilgilendiğini söyledi.

Halil Çetin, heyelanın yaşanmasında fırtınanın da etkisinin olabileceğini sözlerine ekledi.

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