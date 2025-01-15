Dolar
35.46
Euro
36.53
Altın
2,696.60
ETH/USDT
3,441.90
BTC/USDT
99,746.00
BIST 100
9,739.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

ABD Başkanı Biden: Gazze'de çok fazla masum sivil hayatını kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu." dedi.

Hakan Çopur  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
ABD Başkanı Biden: Gazze'de çok fazla masum sivil hayatını kaybetti

Washington DC

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

İsrail-Hamas ateşkesinin gördüğü en zor anlaşmalardan biri olduğunu vurgulayan Biden, "Ateşkesin sağlandığını ilan edebilirim. İsrail ile Hamas arasında esir anlaşmasına varıldı. Gazze'deki çatışmalar duracak ve esirler evlerine dönebilecek." diye konuştu.

İsraillilerin 7 Ekim'de büyük bir şok yaşadıklarını söyleyen ve buna mukabil Gazze halkının da büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Biden, şöyle dedi:

"Bu savaşın bir esir anlaşmasıyla sona ermesinden başka bir yol yoktu. Acı içinde bekleyen İsrail halkı ve aileler adına da, savaş nedeniyle tarifsiz bir yıkım yaşayan Gazze'deki masum insanlar adına da bugünün gelmiş olmasından dolayı mutluyum. Filistin halkı adeta cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti, çok fazla topluluk bu süreçte yok oldu. Bu anlaşmayla nihayet Gazze halkı toparlanıp (kenti) yeniden inşa etmeye başlayabilir."

Söz konusu anlaşmanın, kendisinin mayısta taslağını sunduğu öneriyle neredeyse aynı olduğunu dile getiren Biden, aylarca Katar ve Mısır ile birlikte ateşkes için çalıştıklarını söyledi.

Anlaşma üç aşamadan oluşuyor

Ateşkes anlaşmasının üç aşamalı olacağını belirten Biden, birinci aşamanın 6 haftalık olduğunu kaydederek, "Bu aşama, tam ve kapsamlı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesini ve Hamas tarafından tutulan özellikle bazı yaşlı, kadın ve yaralıların serbest bırakılmasını içeriyor." dedi.

Biden, ilk aşamada serbest bırakılacak esirler arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti.

Birinci aşamada, buna mukabil, İsrail'in yüzlerce Filistinliyi serbest bırakacağını, Gazze'ye ciddi miktarda insani yardım girişinin sağlanacağını ve Gazzelilerin evlerine dönebileceğini belirtti.

Altı haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlayacak ikinci aşamaya geçişle ilgili müzakereler yapacağını ve kalan sağ esirleri takas edeceklerini hatırlatan Biden, müzakerelerin altı haftadan uzun sürmesi durumunda ateşkesin de o müddette uzatılacağını kaydetti.

Üçüncü aşamaya geçilmesi durumunda ise tarafların ellerinde kalan ve hayatta olmayan esirlerin cenazelerini teslim edeceğini ve Gazze'nin yeniden inşası sürecine ilişkin adımların atılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından memnunuz
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye heyetiyle görüştü
İstanbul Valiliğinden "sahte içki" açıklaması

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır

Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır

Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Save The Children: Gazze'de sağlanan ateşkes hesap verebilirliğin ilk adımı olmalı

Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Hamas: Ateşkes anlaşması, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktasıdır

Hamas: Ateşkes anlaşması, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktasıdır
ABD Başkanı Biden: Gazze'de çok fazla masum sivil hayatını kaybetti

ABD Başkanı Biden: Gazze'de çok fazla masum sivil hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet