Trump dicemooh berulang kali saat hadiri final NBA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat cemoohan berulang kali dari penonton saat menghadiri laga final NBA di Madison Square Garden, New York, pada Senin

Kehadiran Trump di final NBA picu cemoohan penonton Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat cemoohan berulang kali dari penonton saat menghadiri laga final NBA di Madison Square Garden, New York, pada Senin

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat sambutan berupa cemoohan berulang kali saat menghadiri laga final NBA pada Senin (8/6), menjadikannya presiden AS pertama yang masih menjabat yang menghadiri pertandingan final liga basket tersebut.

Kehadiran Trump mendorong otoritas memberlakukan pengamanan ketat di sekitar Madison Square Garden. Sejumlah jalan ditutup untuk lalu lintas kendaraan, sementara akses pejalan kaki dibatasi hanya bagi pemegang tiket yang harus melewati lima pos pemeriksaan untuk menuju pertandingan ketiga final NBA.

Ketidakpuasan terhadap kehadiran Trump terlihat jelas ketika iring-iringan kendaraannya disambut sorakan cemoohan keras dari warga yang berada di sekitar lokasi saat mendekati arena pertandingan.

Sorakan tersebut semakin menggema di dalam Madison Square Garden ketika Trump ditampilkan di layar raksasa saat memberi hormat di suite milik pemilik New York Knicks, James Dolan, ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Penonton kemudian serempak melontarkan teriakan "booo" yang terdengar nyaring di seluruh arena.

Rekaman yang diunggah ke media sosial menunjukkan suasana serupa juga terjadi di luar arena saat acara nonton bareng di Bryant Park. Kerumunan pendukung Knicks terdengar mencemooh Trump dengan keras ketika wajahnya muncul di layar, sementara banyak di antara mereka menunjukkan gestur kasar.

Dalam pertandingan tersebut, New York Knicks kalah 111-115 dari San Antonio Spurs pada gim ketiga final NBA. Meski demikian, Knicks masih unggul 2-1 dalam rangkaian final. Gim keempat dijadwalkan berlangsung pada Rabu (10/6) di New York.