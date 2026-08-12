Tiga warga Pakistan termasuk di antara enam orang yang tewas dalam serangan terhadap kapal komersial di Selat Bab al-Mandeb

Pakistan kecam serangan Houthi terhadap kapal komersial di Bab al-Mandeb Tiga warga Pakistan termasuk di antara enam orang yang tewas dalam serangan terhadap kapal komersial di Selat Bab al-Mandeb

Pakistan pada Rabu mengecam keras serangan Houthi terhadap kapal komersial nonkombatan di Laut Merah yang menewaskan tiga warga Pakistan, menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap keamanan maritim.

"Serangan semacam itu membahayakan nyawa orang-orang yang tidak bersalah, merupakan pelanggaran hukum internasional dan menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan navigasi," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dalam sebuah pernyataan.

Seorang warga Pakistan lainnya terluka dalam serangan tersebut.

Sebanyak enam orang tewas dan 10 lainnya terluka pada Selasa ketika Houthi menyerang sebuah kapal komersial yang membawa pasokan makanan di Selat Bab al-Mandeb.

Dar mengatakan Islamabad telah berkomunikasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi serta pemerintah Yaman yang diakui secara internasional untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut dan keadaan yang melatarbelakanginya.

Ia memerintahkan Kedutaan Besar Pakistan di Riyadh untuk "segera" berkoordinasi dengan otoritas terkait dan mengupayakan seluruh langkah yang diperlukan untuk mengambil serta memulangkan jenazah warga Pakistan yang meninggal.

Kedutaan juga diminta memberikan seluruh bantuan yang memungkinkan kepada warga Pakistan yang terluka.

"Kami terus memantau situasi dengan saksama dan akan tetap menjalin komunikasi erat dengan otoritas terkait," tambah Dar.