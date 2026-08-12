Investor menanti data inflasi AS yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan Fed hingga akhir tahun

Pasar global waspadai inflasi AS dan ketidakpastian di Selat Hormuz Investor menanti data inflasi AS yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan Fed hingga akhir tahun

Pasar global bergerak beragam pada Selasa menjelang rilis indeks harga konsumen Amerika Serikat (AS), sementara perkembangan militer di Timur Tengah terus menjadi perhatian investor.

Setelah Qatar mengatakan perundingan Oman-Iran mengenai Selat Hormuz telah mencapai tahap lanjut pada Selasa, militer AS kembali melakukan intervensi terhadap sebuah kapal di jalur perairan vital tersebut, sehingga memunculkan keraguan terhadap prospek tercapainya kesepakatan perdamaian yang bertahan lama.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka jika AS tidak menerima persyaratan Teheran.

Perkembangan tersebut mendorong kenaikan harga minyak di tengah kekhawatiran terhadap pasokan, meningkatkan tekanan inflasi melalui biaya energi sekaligus mempersulit arah kebijakan bank-bank sentral ke depan.

Sementara itu, data inflasi AS yang akan dirilis pada Rabu diperkirakan menunjukkan perlambatan setelah pada Juli mencatat inflasi tahunan sebesar 3,4% dan bulanan 0,1%.

Data inflasi AS dapat memberikan sinyal mengenai langkah yang akan diambil Federal Reserve (Fed) hingga akhir tahun. Para analis memperingatkan rilis data tersebut dapat memicu volatilitas pada sektor dan saham tertentu.

Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee mengatakan inflasi merupakan masalah terbesar yang saat ini dihadapi perekonomian AS.

Di tengah risiko yang masih berlangsung di Timur Tengah, optimisme terkait kecerdasan buatan (AI) tetap berlanjut dan turut menopang minat investor terhadap aset berisiko.

Sektor teknologi terus tumbuh didorong optimisme AI. Supermicro (SMCI) yang berbasis di AS melaporkan peningkatan pesanan, pemulihan margin keuntungan dan proyeksi kuat untuk tahun depan setelah pasar ditutup pada Selasa. Prospek yang sangat kuat untuk 2027 dari pengembang sistem server tersebut semakin meningkatkan optimisme.

Laporan keuangan perusahaan pusat data AI dan cloud CoreWeave juga menunjukkan permintaan terhadap layanan AI dan cloud tetap kuat.

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun berada di level 4,69%, sedangkan Indeks Dolar AS naik 0,1% menjadi 99,8 pada Rabu.

Harga emas naik 0,8% menjadi 4.401 dolar AS per ons, didorong ketidakpastian mengenai langkah Fed selanjutnya dan indeks dolar AS yang masih berada di bawah level 100.

Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik 0,6% menjadi 89,4 dolar AS per barel.

Pada perdagangan Selasa, indeks S&P 500 turun 0,32%, Nasdaq melemah 0,6% dan Dow Jones Industrial Average turun 0,34%. Indeks saham AS mengawali perdagangan Rabu dengan pergerakan positif.

Sementara itu, perkembangan di Timur Tengah dan pergerakan harga minyak menyebabkan pasar Eropa bergerak beragam pada Selasa.

Kenaikan imbal hasil obligasi di kawasan tersebut melambat, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Inggris tenor 10 tahun tetap berada di dekat level 5%.

Tingginya harga minyak meningkatkan ekspektasi keuntungan perusahaan energi sehingga menopang aksi beli pada saham-saham sektor tersebut.

Pada saat yang sama, Komisi Eropa mengatakan pasokan listrik mengalami tekanan akibat kekeringan dan rendahnya permukaan air sungai.

Indeks FTSE 100 Inggris turun 0,17% dan CAC 40 Prancis melemah 0,13%, sementara FTSE MIB 30 Italia naik 0,08% dan DAX 40 Jerman menguat 0,26% pada Selasa. Bursa Eropa dibuka melemah pada Rabu.

Di Asia, sebagian besar pasar saham menguat seiring kenaikan saham teknologi yang didorong laporan keuangan positif, kecuali Hong Kong.

Saham teknologi Korea Selatan melonjak, dengan LG Electronics naik 10%, SK Hynix menguat 5,4% dan Samsung Electronics bertambah 6,5%.

Saham semikonduktor Jepang juga menguat, dengan Kioxia Holdings naik 4,4% dan Tokyo Electron bertambah 2,3%.

Kenaikan harga minyak, ketidakpastian mengenai kesepakatan AS-Iran dan data inflasi AS yang akan dirilis membuat investor tetap berhati-hati.

Menjelang penutupan perdagangan Rabu, Nikkei 225 Jepang naik 0,8%, Kospi Korea Selatan melonjak 3,5% dan Shanghai Composite China menguat 0,2%, sementara Hang Seng Hong Kong turun 1,2%.