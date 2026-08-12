Houthi gempur gudang senjata dan pusat komando di Marib dan Mokha

Houthi mengklaim meluncurkan sejumlah besar rudal balistik dan drone ke lokasi militer di Marib dan Mokha

Houthi klaim serangan rudal dan drone di Marib dan Mokha tewaskan puluhan orang Houthi mengklaim meluncurkan sejumlah besar rudal balistik dan drone ke lokasi militer di Marib dan Mokha

Kelompok Houthi di Yaman mengklaim serangan rudal dan drone terhadap sejumlah lokasi militer di Marib, Yaman tengah, dan kota pesisir Mokha menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka pada Selasa.

Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan kelompoknya meluncurkan sejumlah besar rudal balistik dan drone ke lokasi pengerahan pasukan, gudang senjata dan pusat komando di Mokha serta kamp militer Tadawin di Provinsi Marib.

Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Saba yang dikelola Houthi, Saree mengatakan pasukan yang menjadi sasaran terkait dengan Arab Saudi.

Ia juga mengklaim serangan tersebut mengenai sasaran dan menyebabkan "puluhan orang tewas dan terluka", termasuk warga Saudi.

Belum ada tanggapan langsung dari Arab Saudi. Riyadh menyatakan tidak memiliki pasukan di dalam Yaman dan menegaskan perannya terbatas pada dukungan terhadap pasukan yang bersekutu dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional serta pengamanan perbatasannya.

Sebelumnya pada Selasa, Pasukan Perlawanan Nasional Yaman yang bersekutu dengan pemerintah yang diakui secara internasional mengatakan Houthi telah meluncurkan 10 rudal dan empat drone ke sejumlah lokasi di sepanjang pantai barat negara itu sejak pagi.

Pasukan tersebut mengatakan sistem pertahanan udaranya merespons serangan dan berhasil menembak jatuh satu drone bermuatan bahan peledak.

Yaman mengalami kondisi pertempuran yang relatif tenang sejak April 2022 setelah hampir 12 tahun perang antara pasukan pemerintah yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok Houthi yang didukung Iran. Houthi menguasai ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah negara tersebut sejak 2014.

Sejak akhir 2023, setelah dimulainya perang Israel di Gaza, Houthi semakin terlibat dalam konflik regional dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan kapal-kapal komersial di Laut Merah.

Kembali meningkatnya pertempuran baru-baru ini memicu kekhawatiran Yaman dapat kembali terjerumus ke dalam konflik berskala penuh.