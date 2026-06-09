Otoritas Filipina terus mengintensifkan operasi pencarian dan penyelamatan setelah jumlah korban tewas bertambah menjadi 37 orang dan empat lainnya masih hilang

Korban tewas gempa M 7,8 di Filipina selatan bertambah jadi 37 orang Otoritas Filipina terus mengintensifkan operasi pencarian dan penyelamatan setelah jumlah korban tewas bertambah menjadi 37 orang dan empat lainnya masih hilang

Korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang wilayah selatan Filipina meningkat menjadi 37 orang, sementara empat lainnya masih dinyatakan hilang.

Tim penyelamat hingga Selasa (9/6) terus melakukan pencarian di komunitas-komunitas yang mengalami kerusakan parah di Pulau Mindanao, menurut laporan media setempat.

Gempa yang terjadi pada Senin (8/6) pukul 07.37 waktu setempat di lepas pantai Provinsi Sarangani itu menyebabkan kerusakan luas di sejumlah wilayah Mindanao. Guncangan merobohkan bangunan, mengganggu layanan listrik dan air bersih, serta memicu tanah longsor di beberapa daerah, lapor Philstar.

Wakil Juru Bicara Kantor Pertahanan Sipil (Office of Civil Defense/OCD) Diego Mariano mengatakan 33 korban jiwa tercatat di wilayah Soccsksargen, termasuk 18 orang di Provinsi Sarangani, 12 orang di Kota General Santos, dan tiga orang di South Cotabato. Empat korban tewas lainnya dilaporkan berasal dari wilayah Davao yang bertetangga.

Sebagian besar korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan saat bangunan dan berbagai struktur ambruk akibat gempa, kata Juru Bicara OCD Junie Castillo.

Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 479 orang mengalami luka-luka, termasuk 456 orang di Region 12 dan 23 orang di wilayah Davao.

Gempa tersebut berdampak pada sekitar 88.000 warga di seluruh wilayah selatan Mindanao, termasuk 22.690 orang yang terpaksa mengungsi. Para pejabat mengatakan banyak warga masih bertahan di area terbuka karena gempa susulan yang terus terjadi serta kekhawatiran terhadap keamanan struktur bangunan.

Operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masih difokuskan di Kota General Santos dan Sarangani, yang menjadi dua wilayah paling terdampak.

Pihak berwenang melaporkan kerusakan pada sembilan jembatan dan 19 ruas jalan, dengan nilai kerugian infrastruktur diperkirakan melebihi 900 juta peso Filipina (sekitar 14,6 juta dolar AS).

Sebanyak 1.889 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk sekitar 1.500 unit yang hancur total. Kerugian properti diperkirakan mencapai 15 juta peso Filipina (sekitar 243.607 dolar AS), sementara proses pendataan masih berlangsung sehingga angka tersebut masih dapat berubah.

OCD menyatakan sedang merencanakan pembangunan kota tenda untuk menampung warga yang belum dapat kembali ke rumah mereka akibat kerusakan bangunan dan risiko keselamatan yang masih berlangsung.

Kementerian Pendidikan Filipina melaporkan kerusakan signifikan pada sekolah-sekolah di seluruh Mindanao. Berdasarkan penilaian awal, sebanyak 1.159 ruang kelas di 231 sekolah negeri di lima wilayah mengalami kerusakan.

Setelah gempa terjadi, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik Amerika Serikat (US Pacific Tsunami Warning Center) menyatakan gelombang tsunami yang melebihi 3 meter di atas ketinggian pasang normal berpotensi terjadi di sejumlah garis pantai.

Namun, peringatan tsunami kemudian dicabut oleh Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina setelah tinggi gelombang yang teramati dinilai terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan.

Sebelumnya, otoritas di Filipina dan Indonesia telah mengimbau warga di komunitas pesisir yang rentan agar mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sebagai langkah antisipasi.

Gempa susulan kuat berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah tersebut sekitar dua jam setelah gempa utama, sementara gempa berkekuatan magnitudo 5,1 terjadi pada Selasa ketika rangkaian gempa susulan masih berlangsung. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menyebut kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan kerusakan tambahan serta menghambat operasi penyelamatan.