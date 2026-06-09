AS akan tetap kejar kesepakatan nuklir Iran terlepas dari sikap Israel

Pemerintahan Donald Trump menilai kesepakatan nuklir dengan Iran merupakan langkah yang perlu ditempuh demi kepentingan Amerika Serikat, meski berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dengan Israel

Wapres AS Vance: Sikap Israel tidak akan ubah upaya AS capai kesepakatan nuklir Iran Pemerintahan Donald Trump menilai kesepakatan nuklir dengan Iran merupakan langkah yang perlu ditempuh demi kepentingan Amerika Serikat, meski berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dengan Israel

Amerika Serikat akan tetap mengupayakan tercapainya kesepakatan dengan Iran terkait program nuklirnya, terlepas dari apa pun sikap yang diambil Israel, kata Wakil Presiden AS JD Vance pada Senin (8/6).

"Berkat apa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dalam satu setengah tahun terakhir, kami telah menciptakan ruang yang diperlukan sehingga presiden meyakini, dan saya pikir dia benar, bahwa kita dapat mencapai penyelesaian jangka panjang terkait kesepakatan nuklir Iran," kata Vance dalam wawancara dengan Fox News.

"Israel mungkin menyukai hal itu, mungkin juga tidak, tetapi pada dasarnya kami menilai ini merupakan kepentingan terbaik bagi Amerika Serikat. Karena itu, kami akan terus mengupayakannya, sebab itulah yang dipilih rakyat untuk dilakukan oleh presiden Amerika Serikat. Itulah yang harus kami lakukan untuk melayani rakyat Amerika dengan baik," tambahnya.

Pernyataan tersebut menjadi indikasi terbaru adanya potensi ketegangan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Israel setelah Presiden Donald Trump pada Minggu (7/6) meminta Israel agar tidak membalas serangan rudal Iran, namun permintaan itu diabaikan.

Ketegangan meningkat pada Minggu ketika Israel membombardir Beirut, ibu kota Lebanon, meskipun gencatan senjata masih berlaku. Serangan tersebut mendorong Iran meluncurkan rudal ke wilayah utara Israel sebagai balasan.

Israel kemudian melancarkan beberapa gelombang serangan udara terhadap Iran, sementara Teheran merespons dengan peluncuran rudal tambahan.

Militer Iran pada Senin dini hari menyatakan menghentikan serangan terhadap Israel, namun memperingatkan akan memberikan respons "menghancurkan" jika serangan Israel ke Lebanon terus berlanjut.

Media Israel, mengutip sejumlah pejabat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Israel telah menyetujui penghentian serangan udara terhadap Iran, tetapi akan tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon selatan.

Kawasan Timur Tengah berada dalam ketegangan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada akhir Februari, yang memicu serangan balasan Iran terhadap Israel dan negara-negara lain di kawasan yang menjadi lokasi aset militer AS.

Gencatan senjata sementara tercapai pada 8 April, namun perundingan kemudian mengalami kebuntuan akibat perselisihan mengenai pelaksanaannya serta perkembangan situasi regional berikutnya, meskipun Trump memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu.

Kesepakatan untuk mengakhiri sepenuhnya perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran hingga kini belum tercapai. Iran menegaskan bahwa setiap perundingan mengenai program nuklirnya hanya dapat dilakukan setelah perang benar-benar berakhir.