Serangan AS di Yaman tewaskan 153 warga sipil sepanjang 2025

Pentagon melaporkan 153 warga sipil tewas dan 243 lainnya terluka akibat serangan AS di Yaman sepanjang 2025

Pentagon akui serangan AS di Yaman tewaskan 153 warga sipil pada 2025 Pentagon melaporkan 153 warga sipil tewas dan 243 lainnya terluka akibat serangan AS di Yaman sepanjang 2025

Serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Houthi di Yaman sepanjang tahun lalu menewaskan 153 warga sipil dan melukai 243 lainnya, menurut laporan Pentagon kepada Kongres AS.

Mengutip The Hill, laporan setebal 12 halaman yang disampaikan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat pada Senin itu merinci tiga insiden serangan di Yaman pada April 2025.

Laporan tersebut disampaikan berdasarkan undang-undang tahun 2018 yang mewajibkan pengungkapan tahunan mengenai korban sipil akibat operasi militer AS.

Serangan di Sanaa pada 6 April 2025 menewaskan lima warga sipil.

Kemudian, serangan terhadap Pelabuhan Ras Isa pada 17 April menewaskan 80 warga sipil. Human Rights Watch sebelumnya menyatakan serangan tersebut harus diselidiki sebagai kemungkinan kejahatan perang.

Serangan ketiga di dekat Saada pada 28 April menewaskan 47 warga sipil, menurut laporan tersebut.

Pentagon dilaporkan mengatakan 15 insiden lainnya masih dalam peninjauan.

Sementara itu, Yemen Data Project, kelompok pemantau independen, mencatat jumlah warga sipil yang tewas mencapai 238 orang, lebih tinggi dibandingkan angka yang dilaporkan Pentagon.

Laporan tersebut juga menyebut tidak ada korban sipil akibat serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga digunakan untuk perdagangan narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik hingga 1 Februari tahun ini.